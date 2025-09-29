- Обзор рынка
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
Курс KLTOW за сегодня изменился на -7.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1201, а максимальная — 0.1400.
Следите за динамикой Klotho Neurosciences, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KLTOW сегодня?
Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) сегодня оценивается на уровне 0.1201. Инструмент торгуется в пределах -7.62%, вчерашнее закрытие составило 0.1300, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLTOW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Klotho Neurosciences, Inc.?
Klotho Neurosciences, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.85% и USD. Отслеживайте движения KLTOW на графике в реальном времени.
Как купить акции KLTOW?
Вы можете купить акции Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) по текущей цене 0.1201. Ордера обычно размещаются около 0.1201 или 0.1231, тогда как 11 и -14.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLTOW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KLTOW?
Инвестирование в Klotho Neurosciences, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.9500 и текущей цены 0.1201. Многие сравнивают -24.94% и 500.50% перед размещением ордеров на 0.1201 или 0.1231. Изучайте ежедневные изменения цены KLTOW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Klotho Neurosciences, Inc.?
Самая высокая цена Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) за последний год составила 0.9500. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.9500, сравнение с 0.1300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Klotho Neurosciences, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Klotho Neurosciences, Inc.?
Самая низкая цена Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.1201 и 0.0100 - 0.9500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLTOW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KLTOW?
В прошлом Klotho Neurosciences, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1300 и 101.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1300
- Open
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1201
- High
- 0.1400
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -7.62%
- Месячное изменение
- -24.94%
- 6-месячное изменение
- 500.50%
- Годовое изменение
- 101.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%