KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.

0.1201 USD 0.0099 (7.62%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KLTOW за сегодня изменился на -7.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1201, а максимальная — 0.1400.

Следите за динамикой Klotho Neurosciences, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KLTOW сегодня?

Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) сегодня оценивается на уровне 0.1201. Инструмент торгуется в пределах -7.62%, вчерашнее закрытие составило 0.1300, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KLTOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Klotho Neurosciences, Inc.?

Klotho Neurosciences, Inc. в настоящее время оценивается в 0.1201. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 101.85% и USD. Отслеживайте движения KLTOW на графике в реальном времени.

Как купить акции KLTOW?

Вы можете купить акции Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) по текущей цене 0.1201. Ордера обычно размещаются около 0.1201 или 0.1231, тогда как 11 и -14.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KLTOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KLTOW?

Инвестирование в Klotho Neurosciences, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0100 - 0.9500 и текущей цены 0.1201. Многие сравнивают -24.94% и 500.50% перед размещением ордеров на 0.1201 или 0.1231. Изучайте ежедневные изменения цены KLTOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Klotho Neurosciences, Inc.?

Самая высокая цена Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) за последний год составила 0.9500. Акции заметно колебались в пределах 0.0100 - 0.9500, сравнение с 0.1300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Klotho Neurosciences, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Klotho Neurosciences, Inc.?

Самая низкая цена Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) за год составила 0.0100. Сравнение с текущими 0.1201 и 0.0100 - 0.9500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KLTOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KLTOW?

В прошлом Klotho Neurosciences, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1300 и 101.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1201 0.1400
Годовой диапазон
0.0100 0.9500
Предыдущее закрытие
0.1300
Open
0.1400
Bid
0.1201
Ask
0.1231
Low
0.1201
High
0.1400
Объем
11
Дневное изменение
-7.62%
Месячное изменение
-24.94%
6-месячное изменение
500.50%
Годовое изменение
101.85%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.