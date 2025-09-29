- Panorámica
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
El tipo de cambio de KLTOW de hoy ha cambiado un -7.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.1201, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Klotho Neurosciences, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KLTOW hoy?
Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) se evalúa hoy en 0.1201. El instrumento se negocia dentro de -7.62%; el cierre de ayer ha sido 0.1300 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KLTOW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Klotho Neurosciences, Inc.?
Klotho Neurosciences, Inc. se evalúa actualmente en 0.1201. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 101.85% y USD. Monitoree los movimientos de KLTOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KLTOW?
Puede comprar acciones de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) al precio actual de 0.1201. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.1201 o 0.1231, mientras que 11 y -14.21% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KLTOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KLTOW?
Invertir en Klotho Neurosciences, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0100 - 0.9500 y el precio actual 0.1201. Muchos comparan -24.94% y 500.50% antes de colocar órdenes en 0.1201 o 0.1231. Estudie los cambios diarios de precios de KLTOW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Klotho Neurosciences, Inc.?
El precio más alto de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) en el último año ha sido 0.9500. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0100 - 0.9500, una comparación con 0.1300 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Klotho Neurosciences, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Klotho Neurosciences, Inc.?
El precio más bajo de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) para el año ha sido 0.0100. La comparación con los actuales 0.1201 y 0.0100 - 0.9500 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KLTOW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KLTOW?
En el pasado, Klotho Neurosciences, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.1300 y 101.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.1300
- Open
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Low
- 0.1201
- High
- 0.1400
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -7.62%
- Cambio mensual
- -24.94%
- Cambio a 6 meses
- 500.50%
- Cambio anual
- 101.85%
