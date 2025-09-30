- Aperçu
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
Le taux de change de KLTOW a changé de -7.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1201 et à un maximum de 0.1400.
Suivez la dynamique Klotho Neurosciences, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action KLTOW aujourd'hui ?
L'action Klotho Neurosciences, Inc. est cotée à 0.1201 aujourd'hui. Elle se négocie dans -7.62%, a clôturé hier à 0.1300 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de KLTOW présente ces mises à jour.
L'action Klotho Neurosciences, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Klotho Neurosciences, Inc. est actuellement valorisé à 0.1201. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 101.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KLTOW.
Comment acheter des actions KLTOW ?
Vous pouvez acheter des actions Klotho Neurosciences, Inc. au cours actuel de 0.1201. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1201 ou de 0.1231, le 11 et le -14.21% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KLTOW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action KLTOW ?
Investir dans Klotho Neurosciences, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0100 - 0.9500 et le prix actuel 0.1201. Beaucoup comparent -24.94% et 500.50% avant de passer des ordres à 0.1201 ou 0.1231. Consultez le graphique du cours de KLTOW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Klotho Neurosciences, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Klotho Neurosciences, Inc. l'année dernière était 0.9500. Au cours de 0.0100 - 0.9500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Klotho Neurosciences, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Klotho Neurosciences, Inc. ?
Le cours le plus bas de Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) sur l'année a été 0.0100. Sa comparaison avec 0.1201 et 0.0100 - 0.9500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KLTOW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action KLTOW a-t-elle été divisée ?
Klotho Neurosciences, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1300 et 101.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1300
- Ouverture
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Plus Bas
- 0.1201
- Plus Haut
- 0.1400
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- -7.62%
- Changement Mensuel
- -24.94%
- Changement à 6 Mois
- 500.50%
- Changement Annuel
- 101.85%
