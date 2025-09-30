- Übersicht
KLTOW: Klotho Neurosciences, Inc.
Der Wechselkurs von KLTOW hat sich für heute um -7.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1201 bis zu einem Hoch von 0.1400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Klotho Neurosciences, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KLTOW heute?
Die Aktie von Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) notiert heute bei 0.1201. Sie wird innerhalb einer Spanne von -7.62% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1300 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von KLTOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KLTOW Dividenden?
Klotho Neurosciences, Inc. wird derzeit mit 0.1201 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 101.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KLTOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich KLTOW-Aktien?
Sie können Aktien von Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) zum aktuellen Kurs von 0.1201 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1201 oder 0.1231 platziert, während 11 und -14.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KLTOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KLTOW-Aktien?
Bei einer Investition in Klotho Neurosciences, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0100 - 0.9500 und der aktuelle Kurs 0.1201 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -24.94% und 500.50%, bevor sie Orders zu 0.1201 oder 0.1231 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KLTOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Klotho Neurosciences, Inc.?
Der höchste Kurs von Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) im vergangenen Jahr lag bei 0.9500. Innerhalb von 0.0100 - 0.9500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Klotho Neurosciences, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Klotho Neurosciences, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Klotho Neurosciences, Inc. (KLTOW) im Laufe des Jahres betrug 0.0100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1201 und der Spanne 0.0100 - 0.9500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KLTOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KLTOW statt?
Klotho Neurosciences, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1300 und 101.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1300
- Eröffnung
- 0.1400
- Bid
- 0.1201
- Ask
- 0.1231
- Tief
- 0.1201
- Hoch
- 0.1400
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -7.62%
- Monatsänderung
- -24.94%
- 6-Monatsänderung
- 500.50%
- Jahresänderung
- 101.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4