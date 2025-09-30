- Visão do mercado
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership
A taxa do KEY-PK para hoje mudou para 0.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.58 e o mais alto foi 22.78.
Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KEY-PK hoje?
Hoje KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) está avaliado em 22.71. O instrumento é negociado dentro de 0.66%, o fechamento de ontem foi 22.56, e o volume de negociação atingiu 29. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PK em tempo real.
As ações de KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership pagam dividendos?
Atualmente KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership está avaliado em 22.71. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.14% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KEY-PK?
Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) pelo preço atual 22.71. Ordens geralmente são executadas perto de 22.71 ou 23.01, enquanto 29 e 0.44% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KEY-PK?
Investir em KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership envolve considerar a faixa anual 20.20 - 23.33 e o preço atual 22.71. Muitos comparam 2.99% e 8.14% antes de enviar ordens em 22.71 ou 23.01. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?
O maior preço de KEYCORP (KEY-PK) no último ano foi 23.33. As ações oscilaram bastante dentro de 20.20 - 23.33, e a comparação com 22.56 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?
O menor preço de KEYCORP (KEY-PK) no ano foi 20.20. A comparação com o preço atual 22.71 e 20.20 - 23.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PK?
No passado KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.56 e 8.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.56
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Low
- 22.58
- High
- 22.78
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 0.66%
- Mudança mensal
- 2.99%
- Mudança de 6 meses
- 8.14%
- Mudança anual
- 8.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4