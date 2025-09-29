报价部分
货币 / KEY-PK
回到股票

KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership

22.71 USD 0.15 (0.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KEY-PK汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点22.58和高点22.78进行交易。

关注KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
22.58 22.78
年范围
20.20 23.33
前一天收盘价
22.56
开盘价
22.61
卖价
22.71
买价
23.01
最低价
22.58
最高价
22.78
交易量
29
日变化
0.66%
月变化
2.99%
6个月变化
8.14%
年变化
8.14%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值