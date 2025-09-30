- Panoramica
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership
Il tasso di cambio KEY-PK ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.58 e ad un massimo di 22.78.
Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KEY-PK oggi?
Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership sono prezzate a 22.71. Viene scambiato all'interno di 0.66%, la chiusura di ieri è stata 22.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership pagano dividendi?
KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership è attualmente valutato a 22.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PK.
Come acquistare azioni KEY-PK?
Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership al prezzo attuale di 22.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.71 o 23.01, mentre 29 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KEY-PK?
Investire in KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership implica considerare l'intervallo annuale 20.20 - 23.33 e il prezzo attuale 22.71. Molti confrontano 2.99% e 8.14% prima di effettuare ordini su 22.71 o 23.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?
Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 23.33. All'interno di 20.20 - 23.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?
Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PK) nel corso dell'anno è stato 20.20. Confrontandolo con gli attuali 22.71 e 20.20 - 23.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PK?
KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.56 e 8.14%.
- Chiusura Precedente
- 22.56
- Apertura
- 22.61
- Bid
- 22.71
- Ask
- 23.01
- Minimo
- 22.58
- Massimo
- 22.78
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 0.66%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 8.14%
- Variazione Annuale
- 8.14%
