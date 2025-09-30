QuotazioniSezioni
Valute / KEY-PK
Tornare a Azioni

KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership

22.71 USD 0.15 (0.66%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KEY-PK ha avuto una variazione del 0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.58 e ad un massimo di 22.78.

Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KEY-PK oggi?

Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership sono prezzate a 22.71. Viene scambiato all'interno di 0.66%, la chiusura di ieri è stata 22.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 29. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership pagano dividendi?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership è attualmente valutato a 22.71. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PK.

Come acquistare azioni KEY-PK?

Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership al prezzo attuale di 22.71. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.71 o 23.01, mentre 29 e 0.44% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KEY-PK?

Investire in KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership implica considerare l'intervallo annuale 20.20 - 23.33 e il prezzo attuale 22.71. Molti confrontano 2.99% e 8.14% prima di effettuare ordini su 22.71 o 23.01. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?

Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 23.33. All'interno di 20.20 - 23.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?

Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PK) nel corso dell'anno è stato 20.20. Confrontandolo con gli attuali 22.71 e 20.20 - 23.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PK?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.56 e 8.14%.

Intervallo Giornaliero
22.58 22.78
Intervallo Annuale
20.20 23.33
Chiusura Precedente
22.56
Apertura
22.61
Bid
22.71
Ask
23.01
Minimo
22.58
Massimo
22.78
Volume
29
Variazione giornaliera
0.66%
Variazione Mensile
2.99%
Variazione Semestrale
8.14%
Variazione Annuale
8.14%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4