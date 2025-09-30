KurseKategorien
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership

22.71 USD 0.15 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KEY-PK hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.58 bis zu einem Hoch von 22.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KEY-PK heute?

Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) notiert heute bei 22.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.66% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.56 und das Handelsvolumen erreichte 29. Das Live-Chart von KEY-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KEY-PK Dividenden?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership wird derzeit mit 22.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich KEY-PK-Aktien?

Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) zum aktuellen Kurs von 22.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.71 oder 23.01 platziert, während 29 und 0.44% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KEY-PK-Aktien?

Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership müssen die jährliche Spanne 20.20 - 23.33 und der aktuelle Kurs 22.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.99% und 8.14%, bevor sie Orders zu 22.71 oder 23.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PK) im vergangenen Jahr lag bei 23.33. Innerhalb von 20.20 - 23.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.56 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?

Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PK) im Laufe des Jahres betrug 20.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.71 und der Spanne 20.20 - 23.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KEY-PK statt?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.56 und 8.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.58 22.78
Jahresspanne
20.20 23.33
Vorheriger Schlusskurs
22.56
Eröffnung
22.61
Bid
22.71
Ask
23.01
Tief
22.58
Hoch
22.78
Volumen
29
Tagesänderung
0.66%
Monatsänderung
2.99%
6-Monatsänderung
8.14%
Jahresänderung
8.14%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4