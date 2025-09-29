КотировкиРазделы
KEY-PK
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership

22.69 USD 0.13 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KEY-PK за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.58, а максимальная — 22.78.

Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KEY-PK сегодня?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) сегодня оценивается на уровне 22.69. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 22.56, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership?

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership в настоящее время оценивается в 22.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения KEY-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции KEY-PK?

Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) по текущей цене 22.69. Ордера обычно размещаются около 22.69 или 22.99, тогда как 21 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KEY-PK?

Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership предполагает учет годового диапазона 20.20 - 23.33 и текущей цены 22.69. Многие сравнивают 2.90% и 8.05% перед размещением ордеров на 22.69 или 22.99. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?

Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PK) за последний год составила 23.33. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 23.33, сравнение с 22.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?

Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PK) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 22.69 и 20.20 - 23.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KEY-PK?

В прошлом KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.56 и 8.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.58 22.78
Годовой диапазон
20.20 23.33
Предыдущее закрытие
22.56
Open
22.61
Bid
22.69
Ask
22.99
Low
22.58
High
22.78
Объем
21
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
2.90%
6-месячное изменение
8.05%
Годовое изменение
8.05%
