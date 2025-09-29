- Обзор рынка
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership
Курс KEY-PK за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.58, а максимальная — 22.78.
Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KEY-PK сегодня?
KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) сегодня оценивается на уровне 22.69. Инструмент торгуется в пределах 0.58%, вчерашнее закрытие составило 22.56, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership?
KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership в настоящее время оценивается в 22.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.05% и USD. Отслеживайте движения KEY-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции KEY-PK?
Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership (KEY-PK) по текущей цене 22.69. Ордера обычно размещаются около 22.69 или 22.99, тогда как 21 и 0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KEY-PK?
Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership предполагает учет годового диапазона 20.20 - 23.33 и текущей цены 22.69. Многие сравнивают 2.90% и 8.05% перед размещением ордеров на 22.69 или 22.99. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?
Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PK) за последний год составила 23.33. Акции заметно колебались в пределах 20.20 - 23.33, сравнение с 22.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?
Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PK) за год составила 20.20. Сравнение с текущими 22.69 и 20.20 - 23.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KEY-PK?
В прошлом KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.56 и 8.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.56
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.69
- Ask
- 22.99
- Low
- 22.58
- High
- 22.78
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 8.05%
- Годовое изменение
- 8.05%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%