通貨 / KEY-PK
KEY-PK: KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownership

22.71 USD 0.15 (0.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KEY-PKの今日の為替レートは、0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり22.58の安値と22.78の高値で取引されました。

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KEY-PK株の現在の価格は？

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipの株価は本日22.71です。0.66%内で取引され、前日の終値は22.56、取引量は29に達しました。KEY-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipの株は配当を出しますか？

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipの現在の価格は22.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.14%やUSDにも注目します。KEY-PKの動きはライブチャートで確認できます。

KEY-PK株を買う方法は？

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipの株は現在22.71で購入可能です。注文は通常22.71または23.01付近で行われ、29や0.44%が市場の動きを示します。KEY-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。

KEY-PK株に投資する方法は？

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipへの投資では、年間の値幅20.20 - 23.33と現在の22.71を考慮します。注文は多くの場合22.71や23.01で行われる前に、2.99%や8.14%と比較されます。KEY-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KEYCORPの株の最高値は？

KEYCORPの過去1年の最高値は23.33でした。20.20 - 23.33内で株価は大きく変動し、22.56と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KEYCORPの株の最低値は？

KEYCORP(KEY-PK)の年間最安値は20.20でした。現在の22.71や20.20 - 23.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KEY-PKの動きはライブチャートで確認できます。

KEY-PKの株式分割はいつ行われましたか？

KeyCorp Depositary Shares, each representing a 1/40th ownershipは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.56、8.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.58 22.78
1年のレンジ
20.20 23.33
以前の終値
22.56
始値
22.61
買値
22.71
買値
23.01
安値
22.58
高値
22.78
出来高
29
1日の変化
0.66%
1ヶ月の変化
2.99%
6ヶ月の変化
8.14%
1年の変化
8.14%
