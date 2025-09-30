- Visão do mercado
KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
A taxa do KEY-PJ para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.66 e o mais alto foi 22.79.
Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de KEY-PJ hoje?
Hoje KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) está avaliado em 22.74. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PJ em tempo real.
As ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagam dividendos?
Atualmente KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership está avaliado em 22.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.11% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de KEY-PJ?
Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) pelo preço atual 22.74. Ordens geralmente são executadas perto de 22.74 ou 23.04, enquanto 21 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de KEY-PJ?
Investir em KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership envolve considerar a faixa anual 20.50 - 23.34 e o preço atual 22.74. Muitos comparam 2.99% e 7.11% antes de enviar ordens em 22.74 ou 23.04. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?
O maior preço de KEYCORP (KEY-PJ) no último ano foi 23.34. As ações oscilaram bastante dentro de 20.50 - 23.34, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?
O menor preço de KEYCORP (KEY-PJ) no ano foi 20.50. A comparação com o preço atual 22.74 e 20.50 - 23.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PJ?
No passado KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 7.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.65
- Open
- 22.70
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Low
- 22.66
- High
- 22.79
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- 2.99%
- Mudança de 6 meses
- 7.11%
- Mudança anual
- 7.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4