KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

22.74 USD 0.09 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KEY-PJ para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.66 e o mais alto foi 22.79.

Veja a dinâmica do par de moedas KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KEY-PJ hoje?

Hoje KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) está avaliado em 22.74. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 22.65, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KEY-PJ em tempo real.

As ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagam dividendos?

Atualmente KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership está avaliado em 22.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.11% e USD. Monitore os movimentos de KEY-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KEY-PJ?

Você pode comprar ações de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) pelo preço atual 22.74. Ordens geralmente são executadas perto de 22.74 ou 23.04, enquanto 21 e 0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KEY-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KEY-PJ?

Investir em KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership envolve considerar a faixa anual 20.50 - 23.34 e o preço atual 22.74. Muitos comparam 2.99% e 7.11% antes de enviar ordens em 22.74 ou 23.04. Estude as mudanças diárias de preço de KEY-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações KEYCORP?

O maior preço de KEYCORP (KEY-PJ) no último ano foi 23.34. As ações oscilaram bastante dentro de 20.50 - 23.34, e a comparação com 22.65 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações KEYCORP?

O menor preço de KEYCORP (KEY-PJ) no ano foi 20.50. A comparação com o preço atual 22.74 e 20.50 - 23.34 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KEY-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KEY-PJ?

No passado KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.65 e 7.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.66 22.79
Faixa anual
20.50 23.34
Fechamento anterior
22.65
Open
22.70
Bid
22.74
Ask
23.04
Low
22.66
High
22.79
Volume
21
Mudança diária
0.40%
Mudança mensal
2.99%
Mudança de 6 meses
7.11%
Mudança anual
7.11%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4