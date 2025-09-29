- 概要
KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
KEY-PJの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり22.66の安値と22.79の高値で取引されました。
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
KEY-PJ株の現在の価格は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株価は本日22.74です。0.40%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は21に達しました。KEY-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は配当を出しますか？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の現在の価格は22.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.11%やUSDにも注目します。KEY-PJの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PJ株を買う方法は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は現在22.74で購入可能です。注文は通常22.74または23.04付近で行われ、21や0.18%が市場の動きを示します。KEY-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。
KEY-PJ株に投資する方法は？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership への投資では、年間の値幅20.50 - 23.34と現在の22.74を考慮します。注文は多くの場合22.74や23.04で行われる前に、2.99%や7.11%と比較されます。KEY-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最高値は？
KEYCORPの過去1年の最高値は23.34でした。20.50 - 23.34内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
KEYCORPの株の最低値は？
KEYCORP(KEY-PJ)の年間最安値は20.50でした。現在の22.74や20.50 - 23.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KEY-PJの動きはライブチャートで確認できます。
KEY-PJの株式分割はいつ行われましたか？
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、7.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.65
- 始値
- 22.70
- 買値
- 22.74
- 買値
- 23.04
- 安値
- 22.66
- 高値
- 22.79
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.99%
- 6ヶ月の変化
- 7.11%
- 1年の変化
- 7.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前