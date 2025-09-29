クォートセクション
通貨 / KEY-PJ
KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

22.74 USD 0.09 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KEY-PJの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり22.66の安値と22.79の高値で取引されました。

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

KEY-PJ株の現在の価格は？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株価は本日22.74です。0.40%内で取引され、前日の終値は22.65、取引量は21に達しました。KEY-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は配当を出しますか？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の現在の価格は22.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.11%やUSDにも注目します。KEY-PJの動きはライブチャートで確認できます。

KEY-PJ株を買う方法は？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership の株は現在22.74で購入可能です。注文は通常22.74または23.04付近で行われ、21や0.18%が市場の動きを示します。KEY-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

KEY-PJ株に投資する方法は？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership への投資では、年間の値幅20.50 - 23.34と現在の22.74を考慮します。注文は多くの場合22.74や23.04で行われる前に、2.99%や7.11%と比較されます。KEY-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

KEYCORPの株の最高値は？

KEYCORPの過去1年の最高値は23.34でした。20.50 - 23.34内で株価は大きく変動し、22.65と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

KEYCORPの株の最低値は？

KEYCORP(KEY-PJ)の年間最安値は20.50でした。現在の22.74や20.50 - 23.34と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KEY-PJの動きはライブチャートで確認できます。

KEY-PJの株式分割はいつ行われましたか？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.65、7.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.66 22.79
1年のレンジ
20.50 23.34
以前の終値
22.65
始値
22.70
買値
22.74
買値
23.04
安値
22.66
高値
22.79
出来高
21
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
2.99%
6ヶ月の変化
7.11%
1年の変化
7.11%
