KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

22.76 USD 0.11 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KEY-PJ за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.77.

Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KEY-PJ сегодня?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.76. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ?

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership в настоящее время оценивается в 22.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.21% и USD. Отслеживайте движения KEY-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции KEY-PJ?

Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) по текущей цене 22.76. Ордера обычно размещаются около 22.76 или 23.06, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KEY-PJ?

Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership предполагает учет годового диапазона 20.50 - 23.34 и текущей цены 22.76. Многие сравнивают 3.08% и 7.21% перед размещением ордеров на 22.76 или 23.06. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?

Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PJ) за последний год составила 23.34. Акции заметно колебались в пределах 20.50 - 23.34, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?

Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PJ) за год составила 20.50. Сравнение с текущими 22.76 и 20.50 - 23.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KEY-PJ?

В прошлом KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 7.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.66 22.77
Годовой диапазон
20.50 23.34
Предыдущее закрытие
22.65
Open
22.70
Bid
22.76
Ask
23.06
Low
22.66
High
22.77
Объем
12
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
3.08%
6-месячное изменение
7.21%
Годовое изменение
7.21%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.