KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
Курс KEY-PJ за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.66, а максимальная — 22.77.
Следите за динамикой KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KEY-PJ сегодня?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.76. Инструмент торгуется в пределах 0.49%, вчерашнее закрытие составило 22.65, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KEY-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership в настоящее время оценивается в 22.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.21% и USD. Отслеживайте движения KEY-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции KEY-PJ?
Вы можете купить акции KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) по текущей цене 22.76. Ордера обычно размещаются около 22.76 или 23.06, тогда как 12 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KEY-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KEY-PJ?
Инвестирование в KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership предполагает учет годового диапазона 20.50 - 23.34 и текущей цены 22.76. Многие сравнивают 3.08% и 7.21% перед размещением ордеров на 22.76 или 23.06. Изучайте ежедневные изменения цены KEY-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции KEYCORP?
Самая высокая цена KEYCORP (KEY-PJ) за последний год составила 23.34. Акции заметно колебались в пределах 20.50 - 23.34, сравнение с 22.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции KEYCORP?
Самая низкая цена KEYCORP (KEY-PJ) за год составила 20.50. Сравнение с текущими 22.76 и 20.50 - 23.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KEY-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KEY-PJ?
В прошлом KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.65 и 7.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.65
- Open
- 22.70
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.66
- High
- 22.77
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 3.08%
- 6-месячное изменение
- 7.21%
- Годовое изменение
- 7.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%