KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
Der Wechselkurs von KEY-PJ hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.66 bis zu einem Hoch von 22.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KEY-PJ heute?
Die Aktie von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) notiert heute bei 22.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.65 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von KEY-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KEY-PJ Dividenden?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership wird derzeit mit 22.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KEY-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich KEY-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership (KEY-PJ) zum aktuellen Kurs von 22.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.74 oder 23.04 platziert, während 21 und 0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KEY-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KEY-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership müssen die jährliche Spanne 20.50 - 23.34 und der aktuelle Kurs 22.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.99% und 7.11%, bevor sie Orders zu 22.74 oder 23.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KEY-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der höchste Kurs von KEYCORP (KEY-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 23.34. Innerhalb von 20.50 - 23.34 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.65 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von KEYCORP?
Der niedrigste Kurs von KEYCORP (KEY-PJ) im Laufe des Jahres betrug 20.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.74 und der Spanne 20.50 - 23.34 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KEY-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KEY-PJ statt?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.65 und 7.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.65
- Eröffnung
- 22.70
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Tief
- 22.66
- Hoch
- 22.79
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 2.99%
- 6-Monatsänderung
- 7.11%
- Jahresänderung
- 7.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4