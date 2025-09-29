报价部分
货币 / KEY-PJ
回到股票

KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership

22.74 USD 0.09 (0.40%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KEY-PJ汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.79进行交易。

关注KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KEY-PJ股票今天的价格是多少？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 股票今天的定价为22.74。它在0.40%范围内交易，昨天的收盘价为22.65，交易量达到21。KEY-PJ的实时价格图表显示了这些更新。

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 股票是否支付股息？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 目前的价值为22.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.11%和USD。实时查看图表以跟踪KEY-PJ走势。

如何购买KEY-PJ股票？

您可以以22.74的当前价格购买KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 股票。订单通常设置在22.74或23.04附近，而21和0.18%显示市场活动。立即关注KEY-PJ的实时图表更新。

如何投资KEY-PJ股票？

投资KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 需要考虑年度范围20.50 - 23.34和当前价格22.74。许多人在以22.74或23.04下订单之前，会比较2.99%和。实时查看KEY-PJ价格图表，了解每日变化。

KEYCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，KEYCORP的最高价格是23.34。在20.50 - 23.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 的绩效。

KEYCORP股票的最低价格是多少？

KEYCORP（KEY-PJ）的最低价格为20.50。将其与当前的22.74和20.50 - 23.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KEY-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KEY-PJ股票是什么时候拆分的？

KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.65和7.11%中可见。

日范围
22.66 22.79
年范围
20.50 23.34
前一天收盘价
22.65
开盘价
22.70
卖价
22.74
买价
23.04
最低价
22.66
最高价
22.79
交易量
21
日变化
0.40%
月变化
2.99%
6个月变化
7.11%
年变化
7.11%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值