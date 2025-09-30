- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
KEY-PJ: KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership
Il tasso di cambio KEY-PJ ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.66 e ad un massimo di 22.79.
Segui le dinamiche di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KEY-PJ oggi?
Oggi le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership sono prezzate a 22.74. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 22.65 e il volume degli scambi ha raggiunto 21. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KEY-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership pagano dividendi?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership è attualmente valutato a 22.74. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KEY-PJ.
Come acquistare azioni KEY-PJ?
Puoi acquistare azioni KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership al prezzo attuale di 22.74. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.74 o 23.04, mentre 21 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KEY-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KEY-PJ?
Investire in KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership implica considerare l'intervallo annuale 20.50 - 23.34 e il prezzo attuale 22.74. Molti confrontano 2.99% e 7.11% prima di effettuare ordini su 22.74 o 23.04. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KEY-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni KEYCORP?
Il prezzo massimo di KEYCORP nell'ultimo anno è stato 23.34. All'interno di 20.50 - 23.34, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.65 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni KEYCORP?
Il prezzo più basso di KEYCORP (KEY-PJ) nel corso dell'anno è stato 20.50. Confrontandolo con gli attuali 22.74 e 20.50 - 23.34 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KEY-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KEY-PJ?
KeyCorp Depositary Shares each representing a 1/40th ownership ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.65 e 7.11%.
- Chiusura Precedente
- 22.65
- Apertura
- 22.70
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Minimo
- 22.66
- Massimo
- 22.79
- Volume
- 21
- Variazione giornaliera
- 0.40%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 7.11%
- Variazione Annuale
- 7.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4