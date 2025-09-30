CotaçõesSeções
Moedas / JPM-PL
Voltar para Ações

JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.55 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JPM-PL para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.52 e o mais alto foi 20.62.

Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JPM-PL hoje?

Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) está avaliado em 20.55. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.54, e o volume de negociação atingiu 77. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PL em tempo real.

As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 20.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.53% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JPM-PL?

Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) pelo preço atual 20.55. Ordens geralmente são executadas perto de 20.55 ou 20.85, enquanto 77 e -0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JPM-PL?

Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.89 - 21.11 e o preço atual 20.55. Muitos comparam 1.93% e 6.53% antes de enviar ordens em 20.55 ou 20.85. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) no último ano foi 21.11. As ações oscilaram bastante dentro de 18.89 - 21.11, e a comparação com 20.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?

O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) no ano foi 18.89. A comparação com o preço atual 20.55 e 18.89 - 21.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PL?

No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.54 e 6.53% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.52 20.62
Faixa anual
18.89 21.11
Fechamento anterior
20.54
Open
20.60
Bid
20.55
Ask
20.85
Low
20.52
High
20.62
Volume
77
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
1.93%
Mudança de 6 meses
6.53%
Mudança anual
6.53%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4