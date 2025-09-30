- Visão do mercado
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do JPM-PL para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.52 e o mais alto foi 20.62.
Veja a dinâmica do par de moedas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de JPM-PL hoje?
Hoje J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) está avaliado em 20.55. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.54, e o volume de negociação atingiu 77. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JPM-PL em tempo real.
As ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 20.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.53% e USD. Monitore os movimentos de JPM-PL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de JPM-PL?
Você pode comprar ações de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) pelo preço atual 20.55. Ordens geralmente são executadas perto de 20.55 ou 20.85, enquanto 77 e -0.24% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JPM-PL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de JPM-PL?
Investir em J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 18.89 - 21.11 e o preço atual 20.55. Muitos comparam 1.93% e 6.53% antes de enviar ordens em 20.55 ou 20.85. Estude as mudanças diárias de preço de JPM-PL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) no último ano foi 21.11. As ações oscilaram bastante dentro de 18.89 - 21.11, e a comparação com 20.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) no ano foi 18.89. A comparação com o preço atual 20.55 e 18.89 - 21.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JPM-PL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de JPM-PL?
No passado J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.54 e 6.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.54
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.52
- High
- 20.62
- Volume
- 77
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 1.93%
- Mudança de 6 meses
- 6.53%
- Mudança anual
- 6.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4