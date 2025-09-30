- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von JPM-PL hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.52 bis zu einem Hoch von 20.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JPM-PL heute?
Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) notiert heute bei 20.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.54 und das Handelsvolumen erreichte 77. Das Live-Chart von JPM-PL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JPM-PL Dividenden?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 20.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PL zu verfolgen.
Wie kaufe ich JPM-PL-Aktien?
Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) zum aktuellen Kurs von 20.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.55 oder 20.85 platziert, während 77 und -0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JPM-PL-Aktien?
Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 18.89 - 21.11 und der aktuelle Kurs 20.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.93% und 6.53%, bevor sie Orders zu 20.55 oder 20.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) im vergangenen Jahr lag bei 21.11. Innerhalb von 18.89 - 21.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) im Laufe des Jahres betrug 18.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.55 und der Spanne 18.89 - 21.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JPM-PL statt?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.54 und 6.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.54
- Eröffnung
- 20.60
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Tief
- 20.52
- Hoch
- 20.62
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 1.93%
- 6-Monatsänderung
- 6.53%
- Jahresänderung
- 6.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4