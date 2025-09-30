KurseKategorien
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.55 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JPM-PL hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.52 bis zu einem Hoch von 20.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von JPM-PL heute?

Die Aktie von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) notiert heute bei 20.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.54 und das Handelsvolumen erreichte 77. Das Live-Chart von JPM-PL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie JPM-PL Dividenden?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 20.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JPM-PL zu verfolgen.

Wie kaufe ich JPM-PL-Aktien?

Sie können Aktien von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) zum aktuellen Kurs von 20.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.55 oder 20.85 platziert, während 77 und -0.24% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JPM-PL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in JPM-PL-Aktien?

Bei einer Investition in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 18.89 - 21.11 und der aktuelle Kurs 20.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.93% und 6.53%, bevor sie Orders zu 20.55 oder 20.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JPM-PL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) im vergangenen Jahr lag bei 21.11. Innerhalb von 18.89 - 21.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) im Laufe des Jahres betrug 18.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.55 und der Spanne 18.89 - 21.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JPM-PL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von JPM-PL statt?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.54 und 6.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.52 20.62
Jahresspanne
18.89 21.11
Vorheriger Schlusskurs
20.54
Eröffnung
20.60
Bid
20.55
Ask
20.85
Tief
20.52
Hoch
20.62
Volumen
77
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
1.93%
6-Monatsänderung
6.53%
Jahresänderung
6.53%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4