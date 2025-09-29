- Panorámica
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de JPM-PL de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.52, mientras que el máximo ha alcanzado 20.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JPM-PL hoy?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) se evalúa hoy en 20.55. El instrumento se negocia dentro de 0.05%; el cierre de ayer ha sido 20.54 y el volumen comercial ha alcanzado 77. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JPM-PL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 20.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.53% y USD. Monitoree los movimientos de JPM-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JPM-PL?
Puede comprar acciones de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) al precio actual de 20.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.55 o 20.85, mientras que 77 y -0.24% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JPM-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JPM-PL?
Invertir en J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 18.89 - 21.11 y el precio actual 20.55. Muchos comparan 1.93% y 6.53% antes de colocar órdenes en 20.55 o 20.85. Estudie los cambios diarios de precios de JPM-PL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más alto de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) en el último año ha sido 21.11. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.89 - 21.11, una comparación con 20.54 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más bajo de JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) para el año ha sido 18.89. La comparación con los actuales 20.55 y 18.89 - 21.11 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JPM-PL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JPM-PL?
En el pasado, J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.54 y 6.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.54
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.55
- Ask
- 20.85
- Low
- 20.52
- High
- 20.62
- Volumen
- 77
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 1.93%
- Cambio a 6 meses
- 6.53%
- Cambio anual
- 6.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.