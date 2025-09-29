クォートセクション
通貨 / JPM-PL
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.55 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JPM-PLの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり20.52の安値と20.62の高値で取引されました。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JPM-PL株の現在の価格は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日20.55です。0.05%内で取引され、前日の終値は20.54、取引量は77に達しました。JPM-PLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は20.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.53%やUSDにも注目します。JPM-PLの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PL株を買う方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在20.55で購入可能です。注文は通常20.55または20.85付近で行われ、77や-0.24%が市場の動きを示します。JPM-PLの最新情報はライブチャートで確認できます。

JPM-PL株に投資する方法は？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅18.89 - 21.11と現在の20.55を考慮します。注文は多くの場合20.55や20.85で行われる前に、1.93%や6.53%と比較されます。JPM-PLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？

JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は21.11でした。18.89 - 21.11内で株価は大きく変動し、20.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？

JPMORGAN CHASE & CO(JPM-PL)の年間最安値は18.89でした。現在の20.55や18.89 - 21.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JPM-PLの動きはライブチャートで確認できます。

JPM-PLの株式分割はいつ行われましたか？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.54、6.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.52 20.62
1年のレンジ
18.89 21.11
以前の終値
20.54
始値
20.60
買値
20.55
買値
20.85
安値
20.52
高値
20.62
出来高
77
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
1.93%
6ヶ月の変化
6.53%
1年の変化
6.53%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待