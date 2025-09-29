КотировкиРазделы
Валюты / JPM-PL
Назад в Рынок акций США

JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.53 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JPM-PL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.52, а максимальная — 20.62.

Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPM-PL сегодня?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) сегодня оценивается на уровне 20.53. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.54, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.43% и USD. Отслеживайте движения JPM-PL на графике в реальном времени.

Как купить акции JPM-PL?

Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) по текущей цене 20.53. Ордера обычно размещаются около 20.53 или 20.83, тогда как 61 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPM-PL?

Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.89 - 21.11 и текущей цены 20.53. Многие сравнивают 1.84% и 6.43% перед размещением ордеров на 20.53 или 20.83. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) за последний год составила 21.11. Акции заметно колебались в пределах 18.89 - 21.11, сравнение с 20.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) за год составила 18.89. Сравнение с текущими 20.53 и 18.89 - 21.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPM-PL?

В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.54 и 6.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.52 20.62
Годовой диапазон
18.89 21.11
Предыдущее закрытие
20.54
Open
20.60
Bid
20.53
Ask
20.83
Low
20.52
High
20.62
Объем
61
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.84%
6-месячное изменение
6.43%
Годовое изменение
6.43%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.