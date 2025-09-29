- Обзор рынка
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/
Курс JPM-PL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.52, а максимальная — 20.62.
Следите за динамикой J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPM-PL сегодня?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) сегодня оценивается на уровне 20.53. Инструмент торгуется в пределах -0.05%, вчерашнее закрытие составило 20.54, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPM-PL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/?
J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 20.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.43% и USD. Отслеживайте движения JPM-PL на графике в реальном времени.
Как купить акции JPM-PL?
Вы можете купить акции J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ (JPM-PL) по текущей цене 20.53. Ордера обычно размещаются около 20.53 или 20.83, тогда как 61 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPM-PL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPM-PL?
Инвестирование в J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 18.89 - 21.11 и текущей цены 20.53. Многие сравнивают 1.84% и 6.43% перед размещением ордеров на 20.53 или 20.83. Изучайте ежедневные изменения цены JPM-PL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) за последний год составила 21.11. Акции заметно колебались в пределах 18.89 - 21.11, сравнение с 20.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) за год составила 18.89. Сравнение с текущими 20.53 и 18.89 - 21.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPM-PL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPM-PL?
В прошлом J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.54 и 6.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.54
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.53
- Ask
- 20.83
- Low
- 20.52
- High
- 20.62
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.84%
- 6-месячное изменение
- 6.43%
- Годовое изменение
- 6.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%