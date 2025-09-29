报价部分
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.55 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JPM-PL汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.52和高点20.62进行交易。

关注J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPM-PL股票今天的价格是多少？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为20.55。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为20.54，交易量达到77。JPM-PL的实时价格图表显示了这些更新。

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为20.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.53%和USD。实时查看图表以跟踪JPM-PL走势。

如何购买JPM-PL股票？

您可以以20.55的当前价格购买J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在20.55或20.85附近，而77和-0.24%显示市场活动。立即关注JPM-PL的实时图表更新。

如何投资JPM-PL股票？

投资J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围18.89 - 21.11和当前价格20.55。许多人在以20.55或20.85下订单之前，会比较1.93%和。实时查看JPM-PL价格图表，了解每日变化。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMORGAN CHASE & CO的最高价格是21.11。在18.89 - 21.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最低价格是多少？

JPMORGAN CHASE & CO（JPM-PL）的最低价格为18.89。将其与当前的20.55和18.89 - 21.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPM-PL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPM-PL股票是什么时候拆分的？

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.54和6.53%中可见。

日范围
20.52 20.62
年范围
18.89 21.11
前一天收盘价
20.54
开盘价
20.60
卖价
20.55
买价
20.85
最低价
20.52
最高价
20.62
交易量
77
日变化
0.05%
月变化
1.93%
6个月变化
6.53%
年变化
6.53%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值