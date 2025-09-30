QuotazioniSezioni
Valute / JPM-PL
JPM-PL: J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/

20.55 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JPM-PL ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.52 e ad un massimo di 20.62.

Segui le dinamiche di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JPM-PL oggi?

Oggi le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 20.55. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 77. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JPM-PL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 20.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JPM-PL.

Come acquistare azioni JPM-PL?

Puoi acquistare azioni J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 20.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.55 o 20.85, mentre 77 e -0.24% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JPM-PL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JPM-PL?

Investire in J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 18.89 - 21.11 e il prezzo attuale 20.55. Molti confrontano 1.93% e 6.53% prima di effettuare ordini su 20.55 o 20.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JPM-PL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 21.11. All'interno di 18.89 - 21.11, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (JPM-PL) nel corso dell'anno è stato 18.89. Confrontandolo con gli attuali 20.55 e 18.89 - 21.11 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JPM-PL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JPM-PL?

J P Morgan Chase & Co Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.54 e 6.53%.

Intervallo Giornaliero
20.52 20.62
Intervallo Annuale
18.89 21.11
Chiusura Precedente
20.54
20.54
Apertura
20.60
Bid
20.55
Ask
20.85
Minimo
20.52
Massimo
20.62
Volume
77
77
Variazione giornaliera
0.05%
0.05%
Variazione Mensile
1.93%
1.93%
Variazione Semestrale
6.53%
6.53%
Variazione Annuale
6.53%
6.53%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Fcst - Prev -
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Fcst 1.7% Prev 2.1%
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Fcst -0.4% Prev 0.0%
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4