ISSC: Innovative Solutions and Support Inc
11.31 USD 0.41 (3.76%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ISSC para hoje mudou para 3.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.00 e o mais alto foi 11.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovative Solutions and Support Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ISSC Notícias
Faixa diária
11.00 11.40
Faixa anual
5.30 20.00
- Fechamento anterior
- 10.90
- Open
- 11.00
- Bid
- 11.31
- Ask
- 11.61
- Low
- 11.00
- High
- 11.40
- Volume
- 344
- Mudança diária
- 3.76%
- Mudança mensal
- -11.08%
- Mudança de 6 meses
- 78.39%
- Mudança anual
- 72.67%
