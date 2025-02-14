КотировкиРазделы
Валюты / ISSC
Назад в Рынок акций США

ISSC: Innovative Solutions and Support Inc

11.23 USD 0.20 (1.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ISSC за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93, а максимальная — 11.24.

Следите за динамикой Innovative Solutions and Support Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ISSC

Дневной диапазон
10.93 11.24
Годовой диапазон
5.30 20.00
Предыдущее закрытие
11.03
Open
11.03
Bid
11.23
Ask
11.53
Low
10.93
High
11.24
Объем
757
Дневное изменение
1.81%
Месячное изменение
-11.71%
6-месячное изменение
77.13%
Годовое изменение
71.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.