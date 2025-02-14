Валюты / ISSC
ISSC: Innovative Solutions and Support Inc
11.23 USD 0.20 (1.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ISSC за сегодня изменился на 1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.93, а максимальная — 11.24.
Следите за динамикой Innovative Solutions and Support Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.93 11.24
Годовой диапазон
5.30 20.00
- Предыдущее закрытие
- 11.03
- Open
- 11.03
- Bid
- 11.23
- Ask
- 11.53
- Low
- 10.93
- High
- 11.24
- Объем
- 757
- Дневное изменение
- 1.81%
- Месячное изменение
- -11.71%
- 6-месячное изменение
- 77.13%
- Годовое изменение
- 71.45%
