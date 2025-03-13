Moedas / IGMS
IGMS: IGM Biosciences Inc
1.27 USD 0.04 (3.05%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IGMS para hoje mudou para -3.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.27 e o mais alto foi 1.30.
Veja a dinâmica do par de moedas IGM Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IGMS Notícias
- Preço-alvo das ações da Maze Therapeutics elevado para US$ 50 pela H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics stock price target raised to $50 from $34 at H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics appoints Misbah Tahir as chief financial officer
- IGM Biosciences earnings beat by $1.70, revenue topped estimates
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Igm Biosciences CFO Tahir sells $11k in stock
- Igm Biosciences CEO Harler sells $18k in shares
- Igm Biosciences CBO Decker sells $5611 in stock
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- IGM Biosciences stock soars after Concentra acquisition deal
- Concentra to acquire IGM Biosciences for $1.247 per share plus CVR
- Igm biosciences CFO Tahir Misbah sells $1,825 in stock
- Igm Biosciences chief business officer Decker sells $1,140 in stock
- IGM Biosciences price target lowered to $1 from $2 at Truist
- IGM Biosciences earnings missed by $0.51, revenue fell short of estimates
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Faixa diária
1.27 1.30
Faixa anual
0.92 22.50
- Fechamento anterior
- 1.31
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.27
- High
- 1.30
- Volume
- 814
- Mudança diária
- -3.05%
- Mudança mensal
- -1.55%
- Mudança de 6 meses
- -5.93%
- Mudança anual
- -87.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh