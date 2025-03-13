Valute / IGMS
IGMS: IGM Biosciences Inc
1.27 USD 0.04 (3.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IGMS ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di IGM Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IGMS News
- Obiettivo di prezzo per Maze Therapeutics alzato a $50 da $34 da H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics stock price target raised to $50 from $34 at H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics appoints Misbah Tahir as chief financial officer
- IGM Biosciences earnings beat by $1.70, revenue topped estimates
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Igm Biosciences CFO Tahir sells $11k in stock
- Igm Biosciences CEO Harler sells $18k in shares
- Igm Biosciences CBO Decker sells $5611 in stock
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- IGM Biosciences stock soars after Concentra acquisition deal
- Concentra to acquire IGM Biosciences for $1.247 per share plus CVR
- Igm biosciences CFO Tahir Misbah sells $1,825 in stock
- Igm Biosciences chief business officer Decker sells $1,140 in stock
- IGM Biosciences price target lowered to $1 from $2 at Truist
- IGM Biosciences earnings missed by $0.51, revenue fell short of estimates
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Intervallo Giornaliero
1.27 1.30
Intervallo Annuale
0.92 22.50
- Chiusura Precedente
- 1.31
- Apertura
- 1.30
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Minimo
- 1.27
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 814
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- -1.55%
- Variazione Semestrale
- -5.93%
- Variazione Annuale
- -87.72%
21 settembre, domenica