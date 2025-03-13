Валюты / IGMS
IGMS: IGM Biosciences Inc
1.27 USD 0.04 (3.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IGMS за сегодня изменился на -3.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27, а максимальная — 1.30.
Следите за динамикой IGM Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IGMS
- Maze Therapeutics stock price target raised to $50 from $34 at H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics appoints Misbah Tahir as chief financial officer
- IGM Biosciences earnings beat by $1.70, revenue topped estimates
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Igm Biosciences CFO Tahir sells $11k in stock
- Igm Biosciences CEO Harler sells $18k in shares
- Igm Biosciences CBO Decker sells $5611 in stock
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- IGM Biosciences stock soars after Concentra acquisition deal
- Concentra to acquire IGM Biosciences for $1.247 per share plus CVR
- Igm biosciences CFO Tahir Misbah sells $1,825 in stock
- Igm Biosciences chief business officer Decker sells $1,140 in stock
- IGM Biosciences price target lowered to $1 from $2 at Truist
- IGM Biosciences earnings missed by $0.51, revenue fell short of estimates
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Дневной диапазон
1.27 1.30
Годовой диапазон
0.92 22.50
- Предыдущее закрытие
- 1.31
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.27
- High
- 1.30
- Объем
- 814
- Дневное изменение
- -3.05%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- -5.93%
- Годовое изменение
- -87.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.