Währungen / IGMS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IGMS: IGM Biosciences Inc
1.27 USD 0.04 (3.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IGMS hat sich für heute um -3.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.27 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die IGM Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGMS News
- Maze Therapeutics stock price target raised to $50 from $34 at H.C. Wainwright
- Maze Therapeutics appoints Misbah Tahir as chief financial officer
- IGM Biosciences earnings beat by $1.70, revenue topped estimates
- IGM Biosciences, Inc. (IGMS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Igm Biosciences CFO Tahir sells $11k in stock
- Igm Biosciences CEO Harler sells $18k in shares
- Igm Biosciences CBO Decker sells $5611 in stock
- Pulse Biosciences appoints Steven T. Weber as principal accounting officer
- IGM Biosciences stock soars after Concentra acquisition deal
- Concentra to acquire IGM Biosciences for $1.247 per share plus CVR
- Igm biosciences CFO Tahir Misbah sells $1,825 in stock
- Igm Biosciences chief business officer Decker sells $1,140 in stock
- IGM Biosciences price target lowered to $1 from $2 at Truist
- IGM Biosciences earnings missed by $0.51, revenue fell short of estimates
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Tagesspanne
1.27 1.30
Jahresspanne
0.92 22.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.31
- Eröffnung
- 1.30
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Tief
- 1.27
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 814
- Tagesänderung
- -3.05%
- Monatsänderung
- -1.55%
- 6-Monatsänderung
- -5.93%
- Jahresänderung
- -87.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K