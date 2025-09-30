- Visão do mercado
IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
A taxa do IFED para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.82 e o mais alto foi 43.82.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IFED hoje?
Hoje ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) está avaliado em 43.82. O instrumento é negociado dentro de -0.11%, o fechamento de ontem foi 43.87, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IFED em tempo real.
As ações de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN pagam dividendos?
Atualmente ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN está avaliado em 43.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.86% e USD. Monitore os movimentos de IFED no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IFED?
Você pode comprar ações de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) pelo preço atual 43.82. Ordens geralmente são executadas perto de 43.82 ou 44.12, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IFED no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IFED?
Investir em ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN envolve considerar a faixa anual 35.85 - 46.65 e o preço atual 43.82. Muitos comparam -6.07% e 9.25% antes de enviar ordens em 43.82 ou 44.12. Estude as mudanças diárias de preço de IFED no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UBS AG?
O maior preço de UBS AG (IFED) no último ano foi 46.65. As ações oscilaram bastante dentro de 35.85 - 46.65, e a comparação com 43.87 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UBS AG?
O menor preço de UBS AG (IFED) no ano foi 35.85. A comparação com o preço atual 43.82 e 35.85 - 46.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IFED em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IFED?
No passado ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.87 e 17.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.87
- Open
- 43.82
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Low
- 43.82
- High
- 43.82
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- -6.07%
- Mudança de 6 meses
- 9.25%
- Mudança anual
- 17.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4