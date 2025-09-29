- 概要
IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
IFEDの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり43.82の安値と43.82の高値で取引されました。
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
IFED株の現在の価格は？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNの株価は本日43.82です。-0.11%内で取引され、前日の終値は43.87、取引量は1に達しました。IFEDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNの株は配当を出しますか？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNの現在の価格は43.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.86%やUSDにも注目します。IFEDの動きはライブチャートで確認できます。
IFED株を買う方法は？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNの株は現在43.82で購入可能です。注文は通常43.82または44.12付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。IFEDの最新情報はライブチャートで確認できます。
IFED株に投資する方法は？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNへの投資では、年間の値幅35.85 - 46.65と現在の43.82を考慮します。注文は多くの場合43.82や44.12で行われる前に、-6.07%や9.25%と比較されます。IFEDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最高値は？
UBS AGの過去1年の最高値は46.65でした。35.85 - 46.65内で株価は大きく変動し、43.87と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最低値は？
UBS AG(IFED)の年間最安値は35.85でした。現在の43.82や35.85 - 46.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IFEDの動きはライブチャートで確認できます。
IFEDの株式分割はいつ行われましたか？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.87、17.86%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.87
- 始値
- 43.82
- 買値
- 43.82
- 買値
- 44.12
- 安値
- 43.82
- 高値
- 43.82
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.11%
- 1ヶ月の変化
- -6.07%
- 6ヶ月の変化
- 9.25%
- 1年の変化
- 17.86%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前