IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
Le taux de change de IFED a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.82 et à un maximum de 43.82.
Suivez la dynamique ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IFED aujourd'hui ?
L'action ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN est cotée à 43.82 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.11%, a clôturé hier à 43.87 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de IFED présente ces mises à jour.
L'action ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN verse-t-elle des dividendes ?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN est actuellement valorisé à 43.82. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IFED.
Comment acheter des actions IFED ?
Vous pouvez acheter des actions ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN au cours actuel de 43.82. Les ordres sont généralement placés à proximité de 43.82 ou de 44.12, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IFED sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IFED ?
Investir dans ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.85 - 46.65 et le prix actuel 43.82. Beaucoup comparent -6.07% et 9.25% avant de passer des ordres à 43.82 ou 44.12. Consultez le graphique du cours de IFED en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UBS AG ?
Le cours le plus élevé de UBS AG l'année dernière était 46.65. Au cours de 35.85 - 46.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 43.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UBS AG ?
Le cours le plus bas de UBS AG (IFED) sur l'année a été 35.85. Sa comparaison avec 43.82 et 35.85 - 46.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IFED sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IFED a-t-elle été divisée ?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 43.87 et 17.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 43.87
- Ouverture
- 43.82
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Plus Bas
- 43.82
- Plus Haut
- 43.82
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- -6.07%
- Changement à 6 Mois
- 9.25%
- Changement Annuel
- 17.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4