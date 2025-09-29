报价部分
货币 / IFED
回到股票

IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

43.82 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IFED汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点43.82和高点43.82进行交易。

关注ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IFED股票今天的价格是多少？

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票今天的定价为43.82。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为43.87，交易量达到1。IFED的实时价格图表显示了这些更新。

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票是否支付股息？

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN目前的价值为43.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.86%和USD。实时查看图表以跟踪IFED走势。

如何购买IFED股票？

您可以以43.82的当前价格购买ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票。订单通常设置在43.82或44.12附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IFED的实时图表更新。

如何投资IFED股票？

投资ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN需要考虑年度范围35.85 - 46.65和当前价格43.82。许多人在以43.82或44.12下订单之前，会比较-6.07%和。实时查看IFED价格图表，了解每日变化。

UBS AG股票的最高价格是多少？

在过去一年中，UBS AG的最高价格是46.65。在35.85 - 46.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN的绩效。

UBS AG股票的最低价格是多少？

UBS AG（IFED）的最低价格为35.85。将其与当前的43.82和35.85 - 46.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFED股票是什么时候拆分的？

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.87和17.86%中可见。

日范围
43.82 43.82
年范围
35.85 46.65
前一天收盘价
43.87
开盘价
43.82
卖价
43.82
买价
44.12
最低价
43.82
最高价
43.82
交易量
1
日变化
-0.11%
月变化
-6.07%
6个月变化
9.25%
年变化
17.86%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值