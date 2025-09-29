IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
今日IFED汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点43.82和高点43.82进行交易。
关注ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IFED股票今天的价格是多少？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票今天的定价为43.82。它在-0.11%范围内交易，昨天的收盘价为43.87，交易量达到1。IFED的实时价格图表显示了这些更新。
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票是否支付股息？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN目前的价值为43.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.86%和USD。实时查看图表以跟踪IFED走势。
如何购买IFED股票？
您可以以43.82的当前价格购买ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN股票。订单通常设置在43.82或44.12附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注IFED的实时图表更新。
如何投资IFED股票？
投资ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN需要考虑年度范围35.85 - 46.65和当前价格43.82。许多人在以43.82或44.12下订单之前，会比较-6.07%和。实时查看IFED价格图表，了解每日变化。
UBS AG股票的最高价格是多少？
在过去一年中，UBS AG的最高价格是46.65。在35.85 - 46.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN的绩效。
UBS AG股票的最低价格是多少？
UBS AG（IFED）的最低价格为35.85。将其与当前的43.82和35.85 - 46.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFED在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IFED股票是什么时候拆分的？
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.87和17.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.87
- 开盘价
- 43.82
- 卖价
- 43.82
- 买价
- 44.12
- 最低价
- 43.82
- 最高价
- 43.82
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- -6.07%
- 6个月变化
- 9.25%
- 年变化
- 17.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值