IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
El tipo de cambio de IFED de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.82, mientras que el máximo ha alcanzado 43.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IFED hoy?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) se evalúa hoy en 43.82. El instrumento se negocia dentro de -0.11%; el cierre de ayer ha sido 43.87 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IFED en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN se evalúa actualmente en 43.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.86% y USD. Monitoree los movimientos de IFED en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IFED?
Puede comprar acciones de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) al precio actual de 43.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.82 o 44.12, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IFED en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IFED?
Invertir en ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN implica tener en cuenta el rango anual 35.85 - 46.65 y el precio actual 43.82. Muchos comparan -6.07% y 9.25% antes de colocar órdenes en 43.82 o 44.12. Estudie los cambios diarios de precios de IFED en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UBS AG?
El precio más alto de UBS AG (IFED) en el último año ha sido 46.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.85 - 46.65, una comparación con 43.87 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UBS AG?
El precio más bajo de UBS AG (IFED) para el año ha sido 35.85. La comparación con los actuales 43.82 y 35.85 - 46.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IFED en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IFED?
En el pasado, ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.87 y 17.86% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.87
- Open
- 43.82
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Low
- 43.82
- High
- 43.82
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- -6.07%
- Cambio a 6 meses
- 9.25%
- Cambio anual
- 17.86%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.