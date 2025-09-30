- Übersicht
IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
Der Wechselkurs von IFED hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.82 bis zu einem Hoch von 43.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IFED heute?
Die Aktie von ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) notiert heute bei 43.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.87 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von IFED zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IFED Dividenden?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN wird derzeit mit 43.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IFED zu verfolgen.
Wie kaufe ich IFED-Aktien?
Sie können Aktien von ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) zum aktuellen Kurs von 43.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.82 oder 44.12 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IFED auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IFED-Aktien?
Bei einer Investition in ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN müssen die jährliche Spanne 35.85 - 46.65 und der aktuelle Kurs 43.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.07% und 9.25%, bevor sie Orders zu 43.82 oder 44.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IFED.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der höchste Kurs von UBS AG (IFED) im vergangenen Jahr lag bei 46.65. Innerhalb von 35.85 - 46.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.87 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der niedrigste Kurs von UBS AG (IFED) im Laufe des Jahres betrug 35.85. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.82 und der Spanne 35.85 - 46.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IFED live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IFED statt?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.87 und 17.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.87
- Eröffnung
- 43.82
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Tief
- 43.82
- Hoch
- 43.82
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- -6.07%
- 6-Monatsänderung
- 9.25%
- Jahresänderung
- 17.86%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4