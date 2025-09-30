- Panoramica
IFED: ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
Il tasso di cambio IFED ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.82 e ad un massimo di 43.82.
Segui le dinamiche di ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IFED oggi?
Oggi le azioni ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN sono prezzate a 43.82. Viene scambiato all'interno di -0.11%, la chiusura di ieri è stata 43.87 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IFED mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN pagano dividendi?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN è attualmente valutato a 43.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IFED.
Come acquistare azioni IFED?
Puoi acquistare azioni ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN al prezzo attuale di 43.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 43.82 o 44.12, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IFED sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IFED?
Investire in ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN implica considerare l'intervallo annuale 35.85 - 46.65 e il prezzo attuale 43.82. Molti confrontano -6.07% e 9.25% prima di effettuare ordini su 43.82 o 44.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IFED con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UBS AG?
Il prezzo massimo di UBS AG nell'ultimo anno è stato 46.65. All'interno di 35.85 - 46.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 43.87 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UBS AG?
Il prezzo più basso di UBS AG (IFED) nel corso dell'anno è stato 35.85. Confrontandolo con gli attuali 43.82 e 35.85 - 46.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IFED muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IFED?
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 43.87 e 17.86%.
- Chiusura Precedente
- 43.87
- Apertura
- 43.82
- Bid
- 43.82
- Ask
- 44.12
- Minimo
- 43.82
- Massimo
- 43.82
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- -6.07%
- Variazione Semestrale
- 9.25%
- Variazione Annuale
- 17.86%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4