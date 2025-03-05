- Visão do mercado
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
A taxa do HTFB para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.9000 e o mais alto foi 25.1500.
Veja a dinâmica do par de moedas Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HTFB hoje?
Hoje Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) está avaliado em 24.9000. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 24.9100, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HTFB em tempo real.
As ações de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 pagam dividendos?
Atualmente Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 está avaliado em 24.9000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.47% e USD. Monitore os movimentos de HTFB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HTFB?
Você pode comprar ações de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) pelo preço atual 24.9000. Ordens geralmente são executadas perto de 24.9000 ou 24.9030, enquanto 2 e -0.99% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HTFB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HTFB?
Investir em Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 envolve considerar a faixa anual 24.3000 - 25.5000 e o preço atual 24.9000. Muitos comparam -0.40% e -0.92% antes de enviar ordens em 24.9000 ou 24.9030. Estude as mudanças diárias de preço de HTFB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Horizon Technology Finance Corp?
O maior preço de Horizon Technology Finance Corp (HTFB) no último ano foi 25.5000. As ações oscilaram bastante dentro de 24.3000 - 25.5000, e a comparação com 24.9100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Horizon Technology Finance Corp?
O menor preço de Horizon Technology Finance Corp (HTFB) no ano foi 24.3000. A comparação com o preço atual 24.9000 e 24.3000 - 25.5000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HTFB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HTFB?
No passado Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.9100 e 1.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.9100
- Open
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Low
- 24.9000
- High
- 25.1500
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- -0.40%
- Mudança de 6 meses
- -0.92%
- Mudança anual
- 1.47%
