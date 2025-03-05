КотировкиРазделы
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026

24.9000 USD 0.0100 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HTFB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9000, а максимальная — 25.1500.

Следите за динамикой Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HTFB сегодня?

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) сегодня оценивается на уровне 24.9000. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 24.9100, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTFB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026?

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 в настоящее время оценивается в 24.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.47% и USD. Отслеживайте движения HTFB на графике в реальном времени.

Как купить акции HTFB?

Вы можете купить акции Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) по текущей цене 24.9000. Ордера обычно размещаются около 24.9000 или 24.9030, тогда как 2 и -0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTFB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HTFB?

Инвестирование в Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 предполагает учет годового диапазона 24.3000 - 25.5000 и текущей цены 24.9000. Многие сравнивают -0.40% и -0.92% перед размещением ордеров на 24.9000 или 24.9030. Изучайте ежедневные изменения цены HTFB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Horizon Technology Finance Corp?

Самая высокая цена Horizon Technology Finance Corp (HTFB) за последний год составила 25.5000. Акции заметно колебались в пределах 24.3000 - 25.5000, сравнение с 24.9100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Horizon Technology Finance Corp?

Самая низкая цена Horizon Technology Finance Corp (HTFB) за год составила 24.3000. Сравнение с текущими 24.9000 и 24.3000 - 25.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTFB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HTFB?

В прошлом Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9100 и 1.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.9000 25.1500
Годовой диапазон
24.3000 25.5000
Предыдущее закрытие
24.9100
Open
25.1500
Bid
24.9000
Ask
24.9030
Low
24.9000
High
25.1500
Объем
2
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
-0.92%
Годовое изменение
1.47%
