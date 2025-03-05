- Обзор рынка
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
Курс HTFB за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9000, а максимальная — 25.1500.
Следите за динамикой Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HTFB сегодня?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) сегодня оценивается на уровне 24.9000. Инструмент торгуется в пределах -0.04%, вчерашнее закрытие составило 24.9100, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HTFB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 в настоящее время оценивается в 24.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.47% и USD. Отслеживайте движения HTFB на графике в реальном времени.
Как купить акции HTFB?
Вы можете купить акции Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) по текущей цене 24.9000. Ордера обычно размещаются около 24.9000 или 24.9030, тогда как 2 и -0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HTFB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HTFB?
Инвестирование в Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 предполагает учет годового диапазона 24.3000 - 25.5000 и текущей цены 24.9000. Многие сравнивают -0.40% и -0.92% перед размещением ордеров на 24.9000 или 24.9030. Изучайте ежедневные изменения цены HTFB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Horizon Technology Finance Corp?
Самая высокая цена Horizon Technology Finance Corp (HTFB) за последний год составила 25.5000. Акции заметно колебались в пределах 24.3000 - 25.5000, сравнение с 24.9100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Horizon Technology Finance Corp?
Самая низкая цена Horizon Technology Finance Corp (HTFB) за год составила 24.3000. Сравнение с текущими 24.9000 и 24.3000 - 25.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HTFB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HTFB?
В прошлом Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9100 и 1.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.9100
- Open
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Low
- 24.9000
- High
- 25.1500
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- -0.92%
- Годовое изменение
- 1.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%