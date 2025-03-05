- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
HTFBの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9000の安値と25.1500の高値で取引されました。
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTFB News
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Yield Hunting Part 18: Horizon Technology And 8.5%+ From Its Baby Bonds (NASDAQ:HRZN)
- BDC Weekly Review: A Mystery On The HRZN
- Horizon Technology Finance (HRZN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
よくあるご質問
HTFB株の現在の価格は？
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株価は本日24.9000です。-0.04%内で取引され、前日の終値は24.9100、取引量は2に達しました。HTFBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株は配当を出しますか？
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の現在の価格は24.9000です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.47%やUSDにも注目します。HTFBの動きはライブチャートで確認できます。
HTFB株を買う方法は？
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株は現在24.9000で購入可能です。注文は通常24.9000または24.9030付近で行われ、2や-0.99%が市場の動きを示します。HTFBの最新情報はライブチャートで確認できます。
HTFB株に投資する方法は？
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026への投資では、年間の値幅24.3000 - 25.5000と現在の24.9000を考慮します。注文は多くの場合24.9000や24.9030で行われる前に、-0.40%や-0.92%と比較されます。HTFBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Horizon Technology Finance Corpの株の最高値は？
Horizon Technology Finance Corpの過去1年の最高値は25.5000でした。24.3000 - 25.5000内で株価は大きく変動し、24.9100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Horizon Technology Finance Corpの株の最低値は？
Horizon Technology Finance Corp(HTFB)の年間最安値は24.3000でした。現在の24.9000や24.3000 - 25.5000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HTFBの動きはライブチャートで確認できます。
HTFBの株式分割はいつ行われましたか？
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.9100、1.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.9100
- 始値
- 25.1500
- 買値
- 24.9000
- 買値
- 24.9030
- 安値
- 24.9000
- 高値
- 25.1500
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- -0.92%
- 1年の変化
- 1.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前