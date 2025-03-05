クォートセクション
通貨 / HTFB
株に戻る

HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026

24.9000 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HTFBの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9000の安値と25.1500の高値で取引されました。

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HTFB News

よくあるご質問

HTFB株の現在の価格は？

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株価は本日24.9000です。-0.04%内で取引され、前日の終値は24.9100、取引量は2に達しました。HTFBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株は配当を出しますか？

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の現在の価格は24.9000です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.47%やUSDにも注目します。HTFBの動きはライブチャートで確認できます。

HTFB株を買う方法は？

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026の株は現在24.9000で購入可能です。注文は通常24.9000または24.9030付近で行われ、2や-0.99%が市場の動きを示します。HTFBの最新情報はライブチャートで確認できます。

HTFB株に投資する方法は？

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026への投資では、年間の値幅24.3000 - 25.5000と現在の24.9000を考慮します。注文は多くの場合24.9000や24.9030で行われる前に、-0.40%や-0.92%と比較されます。HTFBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Horizon Technology Finance Corpの株の最高値は？

Horizon Technology Finance Corpの過去1年の最高値は25.5000でした。24.3000 - 25.5000内で株価は大きく変動し、24.9100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Horizon Technology Finance Corpの株の最低値は？

Horizon Technology Finance Corp(HTFB)の年間最安値は24.3000でした。現在の24.9000や24.3000 - 25.5000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HTFBの動きはライブチャートで確認できます。

HTFBの株式分割はいつ行われましたか？

Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.9100、1.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.9000 25.1500
1年のレンジ
24.3000 25.5000
以前の終値
24.9100
始値
25.1500
買値
24.9000
買値
24.9030
安値
24.9000
高値
25.1500
出来高
2
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
-0.40%
6ヶ月の変化
-0.92%
1年の変化
1.47%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待