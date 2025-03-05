- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
Le taux de change de HTFB a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9000 et à un maximum de 25.1500.
Suivez la dynamique Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTFB Nouvelles
- Horizon Technology Finance: Investment Income, Dividend Coverage, And NAV Are Dipping
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Yield Hunting Part 18: Horizon Technology And 8.5%+ From Its Baby Bonds (NASDAQ:HRZN)
- BDC Weekly Review: A Mystery On The HRZN
- Horizon Technology Finance (HRZN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HTFB aujourd'hui ?
L'action Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 est cotée à 24.9000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.04%, a clôturé hier à 24.9100 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de HTFB présente ces mises à jour.
L'action Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 verse-t-elle des dividendes ?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 est actuellement valorisé à 24.9000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.47% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HTFB.
Comment acheter des actions HTFB ?
Vous pouvez acheter des actions Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 au cours actuel de 24.9000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.9000 ou de 24.9030, le 2 et le -0.99% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HTFB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HTFB ?
Investir dans Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.3000 - 25.5000 et le prix actuel 24.9000. Beaucoup comparent -0.40% et -0.92% avant de passer des ordres à 24.9000 ou 24.9030. Consultez le graphique du cours de HTFB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Horizon Technology Finance Corp ?
Le cours le plus élevé de Horizon Technology Finance Corp l'année dernière était 25.5000. Au cours de 24.3000 - 25.5000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.9100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Horizon Technology Finance Corp ?
Le cours le plus bas de Horizon Technology Finance Corp (HTFB) sur l'année a été 24.3000. Sa comparaison avec 24.9000 et 24.3000 - 25.5000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HTFB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HTFB a-t-elle été divisée ?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.9100 et 1.47% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.9100
- Ouverture
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Plus Bas
- 24.9000
- Plus Haut
- 25.1500
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.04%
- Changement Mensuel
- -0.40%
- Changement à 6 Mois
- -0.92%
- Changement Annuel
- 1.47%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4