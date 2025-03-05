- Panoramica
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
Il tasso di cambio HTFB ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9000 e ad un massimo di 25.1500.
Segui le dinamiche di Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HTFB oggi?
Oggi le azioni Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 sono prezzate a 24.9000. Viene scambiato all'interno di -0.04%, la chiusura di ieri è stata 24.9100 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HTFB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 pagano dividendi?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 è attualmente valutato a 24.9000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.47% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HTFB.
Come acquistare azioni HTFB?
Puoi acquistare azioni Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 al prezzo attuale di 24.9000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.9000 o 24.9030, mentre 2 e -0.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HTFB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HTFB?
Investire in Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 implica considerare l'intervallo annuale 24.3000 - 25.5000 e il prezzo attuale 24.9000. Molti confrontano -0.40% e -0.92% prima di effettuare ordini su 24.9000 o 24.9030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HTFB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Horizon Technology Finance Corp?
Il prezzo massimo di Horizon Technology Finance Corp nell'ultimo anno è stato 25.5000. All'interno di 24.3000 - 25.5000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.9100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Horizon Technology Finance Corp?
Il prezzo più basso di Horizon Technology Finance Corp (HTFB) nel corso dell'anno è stato 24.3000. Confrontandolo con gli attuali 24.9000 e 24.3000 - 25.5000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HTFB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HTFB?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.9100 e 1.47%.
- Chiusura Precedente
- 24.9100
- Apertura
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Minimo
- 24.9000
- Massimo
- 25.1500
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- -0.40%
- Variazione Semestrale
- -0.92%
- Variazione Annuale
- 1.47%
