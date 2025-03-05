- Panorámica
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
El tipo de cambio de HTFB de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.1500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HTFB hoy?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) se evalúa hoy en 24.9000. El instrumento se negocia dentro de -0.04%; el cierre de ayer ha sido 24.9100 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HTFB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 se evalúa actualmente en 24.9000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.47% y USD. Monitoree los movimientos de HTFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HTFB?
Puede comprar acciones de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) al precio actual de 24.9000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.9000 o 24.9030, mientras que 2 y -0.99% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HTFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HTFB?
Invertir en Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 implica tener en cuenta el rango anual 24.3000 - 25.5000 y el precio actual 24.9000. Muchos comparan -0.40% y -0.92% antes de colocar órdenes en 24.9000 o 24.9030. Estudie los cambios diarios de precios de HTFB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Horizon Technology Finance Corp?
El precio más alto de Horizon Technology Finance Corp (HTFB) en el último año ha sido 25.5000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.3000 - 25.5000, una comparación con 24.9100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Horizon Technology Finance Corp?
El precio más bajo de Horizon Technology Finance Corp (HTFB) para el año ha sido 24.3000. La comparación con los actuales 24.9000 y 24.3000 - 25.5000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HTFB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HTFB?
En el pasado, Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.9100 y 1.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.9100
- Open
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Low
- 24.9000
- High
- 25.1500
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- -0.92%
- Cambio anual
- 1.47%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.