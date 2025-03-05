- Übersicht
HTFB: Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026
Der Wechselkurs von HTFB hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9000 bis zu einem Hoch von 25.1500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HTFB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HTFB heute?
Die Aktie von Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) notiert heute bei 24.9000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.9100 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von HTFB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HTFB Dividenden?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 wird derzeit mit 24.9000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HTFB zu verfolgen.
Wie kaufe ich HTFB-Aktien?
Sie können Aktien von Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 (HTFB) zum aktuellen Kurs von 24.9000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.9000 oder 24.9030 platziert, während 2 und -0.99% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HTFB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HTFB-Aktien?
Bei einer Investition in Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 müssen die jährliche Spanne 24.3000 - 25.5000 und der aktuelle Kurs 24.9000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.40% und -0.92%, bevor sie Orders zu 24.9000 oder 24.9030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HTFB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Horizon Technology Finance Corp?
Der höchste Kurs von Horizon Technology Finance Corp (HTFB) im vergangenen Jahr lag bei 25.5000. Innerhalb von 24.3000 - 25.5000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.9100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Horizon Technology Finance Corp?
Der niedrigste Kurs von Horizon Technology Finance Corp (HTFB) im Laufe des Jahres betrug 24.3000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.9000 und der Spanne 24.3000 - 25.5000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HTFB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HTFB statt?
Horizon Technology Finance Corporation 4.875% Notes due 2026 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.9100 und 1.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9100
- Eröffnung
- 25.1500
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Tief
- 24.9000
- Hoch
- 25.1500
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- -0.40%
- 6-Monatsänderung
- -0.92%
- Jahresänderung
- 1.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4