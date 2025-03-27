Moedas / HQI
HQI: HireQuest Inc
10.18 USD 0.47 (4.84%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HQI para hoje mudou para 4.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.70 e o mais alto foi 10.18.
Veja a dinâmica do par de moedas HireQuest Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HQI Notícias
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
9.70 10.18
Faixa anual
8.94 15.75
- Fechamento anterior
- 9.71
- Open
- 9.70
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Low
- 9.70
- High
- 10.18
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 4.84%
- Mudança mensal
- 3.88%
- Mudança de 6 meses
- -17.24%
- Mudança anual
- -29.31%
