통화 / HQI
HQI: HireQuest Inc
9.85 USD 0.21 (2.09%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HQI 환율이 오늘 -2.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.79이고 고가는 10.05이었습니다.
HireQuest Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
9.79 10.05
년간 변동
8.94 15.75
- 이전 종가
- 10.06
- 시가
- 10.05
- Bid
- 9.85
- Ask
- 10.15
- 저가
- 9.79
- 고가
- 10.05
- 볼륨
- 37
- 일일 변동
- -2.09%
- 월 변동
- 0.51%
- 6개월 변동
- -19.92%
- 년간 변동율
- -31.60%
20 9월, 토요일