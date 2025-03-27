Divisas / HQI
HQI: HireQuest Inc
9.71 USD 0.07 (0.72%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HQI de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.71, mientras que el máximo ha alcanzado 9.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HireQuest Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HQI News
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
9.71 9.93
Rango anual
8.94 15.75
- Cierres anteriores
- 9.78
- Open
- 9.93
- Bid
- 9.71
- Ask
- 10.01
- Low
- 9.71
- High
- 9.93
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- -0.92%
- Cambio a 6 meses
- -21.06%
- Cambio anual
- -32.57%
