HQI: HireQuest Inc

9.85 USD 0.21 (2.09%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HQI ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.79 e ad un massimo di 10.05.

Segui le dinamiche di HireQuest Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.79 10.05
Intervallo Annuale
8.94 15.75
Chiusura Precedente
10.06
Apertura
10.05
Bid
9.85
Ask
10.15
Minimo
9.79
Massimo
10.05
Volume
37
Variazione giornaliera
-2.09%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
-19.92%
Variazione Annuale
-31.60%
21 settembre, domenica