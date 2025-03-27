Valute / HQI
HQI: HireQuest Inc
9.85 USD 0.21 (2.09%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HQI ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.79 e ad un massimo di 10.05.
Segui le dinamiche di HireQuest Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HQI News
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
9.79 10.05
Intervallo Annuale
8.94 15.75
- Chiusura Precedente
- 10.06
- Apertura
- 10.05
- Bid
- 9.85
- Ask
- 10.15
- Minimo
- 9.79
- Massimo
- 10.05
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -2.09%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- -19.92%
- Variazione Annuale
- -31.60%
21 settembre, domenica