通貨 / HQI
HQI: HireQuest Inc
10.06 USD 0.35 (3.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HQIの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり9.70の安値と10.18の高値で取引されました。
HireQuest Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HQI News
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.70 10.18
1年のレンジ
8.94 15.75
- 以前の終値
- 9.71
- 始値
- 9.70
- 買値
- 10.06
- 買値
- 10.36
- 安値
- 9.70
- 高値
- 10.18
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- -18.21%
- 1年の変化
- -30.14%
