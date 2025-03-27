货币 / HQI
HQI: HireQuest Inc
9.75 USD 0.03 (0.31%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HQI汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点9.75和高点9.93进行交易。
关注HireQuest Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HQI新闻
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.75 9.93
年范围
8.94 15.75
- 前一天收盘价
- 9.78
- 开盘价
- 9.93
- 卖价
- 9.75
- 买价
- 10.05
- 最低价
- 9.75
- 最高价
- 9.93
- 交易量
- 7
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- -0.51%
- 6个月变化
- -20.73%
- 年变化
- -32.29%
