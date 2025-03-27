Валюты / HQI
HQI: HireQuest Inc
9.78 USD 0.10 (1.01%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HQI за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.68, а максимальная — 10.05.
Следите за динамикой HireQuest Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HQI
- HireQuest declares quarterly dividend of $0.06 per share
- HireQuest, Inc. (HQI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HireQuest Discusses TrueBlue Acquisition Efforts
- HireQuest persists in TrueBlue acquisition bid
- HireQuest declares quarterly dividend of 6 cents per share
- DA Davidson maintains Buy on HireQuest, target at $15
- HireQuest, Inc. (HQI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.68 10.05
Годовой диапазон
8.94 15.75
- Предыдущее закрытие
- 9.88
- Open
- 10.05
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.68
- High
- 10.05
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -20.49%
- Годовое изменение
- -32.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.